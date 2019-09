“GoGo boat”, al parco di Molentargius arrivano i battelli elettrici

Sono la mobilità elettrica sull’acqua e pedonale, i due principali protagonisti oggi della quarta giornata della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la campagna annuale di comunicazione e sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea sul tema del trasporto sostenibile, in corso a Cagliari e in tutti i comuni della Città Metropolitana di Cagliari fino a domenica 22 settembre.

Questa mattina, al Parco di Molentargius, è stata presentata la “GoGo boat”, il natante elettrico disponibile durante la SEMS2019 per escursioni nel Parco di Molentargius.

A illustrare le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione, e condurla per brevi tour dimostrativi, il progettista Davide Tagliapietra, ingegnere parte del team Luna Rossa Prada Pirelli, unico sodalizio italiano iscritto alla prossima edizione della Coppa America di vela.

Alla presentazione, curata dal Servizio Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari con GardaSolar e ATENA Sardegna (Associazione Italiana di Tecnica Navale), è intervenuto anche il Sindaco Metropolitano, Paolo Truzzu.

“È un primo passo nel percorso di intermodalità imboccato dalla Città Metropolitana di Cagliari”, ha specificato, “Cagliari è una città incastonata tra mare e due stagni, è giusto iniziare a lavorare alla realizzazione di un sistema totalmente sostenibile che colleghi tutte le nostre aree di pregio, fondato sulla connessione tra mobilità pedonale, ciclabile e appunto sull’acqua”.

Alle ore 17.30, nella Sala Polifunzionale Monte Claro, sarà presentato il “Campionato Pedibus”, un concorso indetto per l’Anno scolastico 2019/20 e destinato alle Scuole Primarie del Territorio, per facilitare e incentivare tra i piccoli scolari il transito quotidiano a piedi, da casa a scuola e viceversa.

Parte attiva dell’organizzazione sarà la Società Cagliari Calcio, che mette in palio per i vincitori una

premiazione allo stadio prima della partita, un allenamento con gli atleti ad Asseminello e una giornata con le vecchie glorie del Cagliari.

L’AGENDA DI DOMANI. L’appuntamento principale della giornata sarà l’incontro (ore 10, Sala Polifunzionale parco di Monte Claro) tra le scolaresche di Sestu e la Polstrada, nell’ambito della campagna di sicurezza stradale “Viaggio Sicuro, viaggio allacciato”, promossa durante l’ultimo anno scolastico nelle scuole primarie del territorio metropolitano.

Per l’intera giornata, in tutti i comuni, proseguiranno le iniziative dedicate all’intera cittadinanza, coinvolta in attività che promuovono la mobilità pedonale e ciclabile.

