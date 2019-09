Studiare all’estero: incontro di Intercultura a Oristano

La Regione ha messo a disposizione 100.000 euro, finanziando borse di studio a copertura totale delle spese, per frequentare all’estero l’anno scolastico 2020-2021. Potranno concorrere gli studenti meritevoli, residenti ed iscritti in una scuola secondaria di secondo grado in Sardegna, con media scolastica pari almeno a 7 conseguita negli ultimi due anni scolastici.

“Una novità importante per quest’anno è che, tra le centinaia di borse di studio disponibili, ci saranno anche quelle offerte dalla Regione Autonoma della Sardegna ”, afferma Paola Frongia, responsabile di zona per lo sviluppo del volontariato Intercultura in Sardegna.

Presenti all’evento anche gli studenti appena arrivati in Sardegna per il loro programma di scambio: Kasija e Simon dall’Austria, Juncheng dalla Cina, Juliana dall’Honduras, Aoi dal Giappone, Pedro e Carlos dal Cile, Chun Ip da Hong Kong e Kevinder Singh dalla Malesia, che saranno per 6 mesi o un anno ospiti di famiglie e scuole locali.

Protagonisti dell’incontro che si terrà al De Castro, anche alcuni ragazzi appena rientrati dalle loro esperienze in Paesi diversi per spiegare, attraverso il proprio racconto, che cosa significhi vivere lontano da casa a contatto con una cultura diversa, soprattutto durante una fase della vita delicata come quella dell’adolescenza.

In tutta Italia Intercultura organizza oltre 200 iniziative per presentare i programmi all’estero e tra queste c’è quella di Oristano.

I volontari dell’associazione Intercultura di Oristano e Terralba incontreranno sabato 28 settembre, tutti gli studenti interessati a vivere e studiare all’estero. L’appuntamento è fissato per le 15,30 nel Liceo Classico De Castro di Oristano, in piazza Aldo Moro 2.

“Ogni anno aumenta l’interesse e la partecipazione ai nostri programmi di studio all’estero”, spiega Paola Frongia, responsabile di zona per lo sviluppo del volontariato Intercultura in Sardegna.

“Nei giorni scorsi dalla zona di Oristano e Terralba, sono partiti all’estero otto studenti dell’Istituto Scolastico Croce, Istituto Scolastico De Castro, Istituto Scolastico Mariano IV D’Arborea in particolare. Destinazione, Brasile, Repubblica Dominicana, Messico, Perù, Canada, Stati Uniti, Russia e Repubblica Ceca”.

“Non solo partenze ma anche ospitalità locale”, prosegue Frongia. “Sono tante le famiglie che ospitano i ragazzi stranieri in Sardegna e nel resto d’Italia. L’accoglienza è un altro elemento caratterizzante del progetto Intercultura: ci sono tante famiglie di volontari dell’Associazione che ospitano studenti liceali stranieri per un anno scolastico, un semestre, un trimestre o un’estate”.

Informazioni utili

Le iscrizioni per partecipare al progetto Intercultura sono aperte fino al 10 novembre. In tutta Italia sono 2.200 i posti disponibili e 1500 borse di studio in palio.

Le destinazioni disponibili sono più di sessanta. Dalle mete più tradizionali come l’Europa e gli USA, a quelle più innovative in Paesi come la Cina, l’India, la Russia, il Brasile, e tanti altri ancora, la scelta è ampia. I ragazzi potranno studiare in una scuola del posto e vivere accolti da famiglie selezionate, per un intero anno o per un periodo più breve.

Inoltre, tra i vantaggi per i ragazzi che partecipano ai programmi di studio all’estero, Intercultura certifica le competenze acquisite durante l’esperienza. La documentazione potrà essere presentata a scuola anche per il riconoscimento dei crediti formativi e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro).

Giovedì, 19 settembre 2019

L'articolo Studiare all’estero: incontro di Intercultura a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.