Rivoluzione a Monserrato: nuovi campi sportivi, un parco e un museo nell’ex aeroporto

Un mega parco ambientale e sportivo tra Monserrato e Cagliari. È quello previsto nell’area dell’ex aeroporto militare di Monserrato. Previsti campi sportivi, una palestra polifunzionale, piste ciclabili, una zona umida rinaturalizzata e un hangar museo che illustri il passato militare del compendio.

La variante urbanistica relativa al progetto non dovrà essere sottoposta alla Valutazione ambientale della Città metropolitana, il che costituisce un’accelerata all’operazione (per la realizzazione completa della quale però serviranno i fondi della Città metropolitana).

Una polo sportivo di eccellenza (oltre 77 mila mq) in grado di avvicinare Monserrato al capoluogo. Possibile il trasferimento del campo nomadi della zona.

L’area è delimitata ad ovest dalla via Riu Mortu, a nord dalla via Cesare Cabras e per gli altri lati confina con il Comune di Cagliari. Nell’area del vecchio scalo militare monserratino (chiuso alla fine degli anni ’60 del secolo scorso) si trovano l’Istituto Tecnico “Dionigi Scano”, l’autoparco forestale, strutture private, un campo nomadi (circa 60 residenti), i vecchi hangar militari e gli edifici connessi (unica testimonianza rimasta della passata funzione dell’area) e i campi sportivi degli istituti scolastici o delle società.

Scuola e autoparco rimarranno in piedi, verrà risistemata tutta la zona degli impianti sportivi e verrà creato un vero e proprio parco sportivo. Gli hangar verranno restaurati e accoglieranno un centro bocciofilo e un percorso museale che illustrerà la memoria storica del sito.

Il campo nomadi è un bivio e potrebbe essere trasferito. Nella zona è previsto invece un parcheggio e spazi per la il futuro passaggi della linea metropolitana.

Le strutture sportive saranno modernizzate (campi da calcio con tribune e campo sportivo coperto) e troverà spazio anche un parco naturale. L’area umida sarà rinaturalizzata con opere in grado di accogliere le specie di pregio esistenti. Verranno creati percorsi ciclopedonali di collegamento tra le strutture sportive e le arterie viarie principali esistenti tra Monserrato e Cagliari, e infine nuove strutture ricreative, bar e ristoranti e informative e didattiche.

Le uniche prescrizioni riguardano la necessità di adeguare il progetto alla linea delle metropolitana di superficie che collegherà Monserrato con Quartu e quelle relative alla necessità di ricavare parcheggi di scambio proprio in funzione della nuova linea metro.

