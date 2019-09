De Masi nuovo comandante Cc Sassari

(ANSA) - SASSARI, 19 SET - Si è insediato a Sassari il nuovo comandante provinciale dei carabinieri. È il colonnello Dioniso De Masi, romano di 44 anni, che arriva in Sardegna da Savona, dove ha guidato per tre anni il Comando provinciale.

Il colonnello De Masi ha alle spalle una già lunga carriera nell'Arma, che lo ha visto ad Asti, poi alla guida della Compagnia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, quindi a Brescia al comando del Reparto operativo.

Il nuovo comandante subentra al parigrado Luca Corbellotti, che lascia il comando provinciale di Sassari dopo tre anni di impegno contro la criminalità e di vicinanza con la comunità locale. "È mio intento continuare il lavoro nel solco tracciato dal mio predecessore, il colonnello Corbellotti, che stimo e ringrazio", ha detto oggi De Masi presentandosi alla stampa.

"Ho già avuto i primi incontri istituzionali con il prefetto, i vertici della polizia, il procuratore e il presidente del Tribunale. Da subito inizierò a girare la provincia per conoscere al meglio la realtà di un territorio molto vasto che dove i carabinieri sono presenti con ben otto Compagnie e un Reparto territoriale", ha concluso il col. De Masi. (ANSA).