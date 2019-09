Macchiareddu nel mirino degli incivili: così la zona industriale diventa la pattumiera dell’hinterland

LA REGOLA DEL DEGRADO

Non si ferma l’abbandono dei rifiuti nelle campagne, anche Macchiareddu nel mirino degli incivili. Altro scarico di rifiuti di ogni genere nelle campagne di Assemini, stavolta viene segnalato un cumulo di materiali di ogni genere, proprio a ridosso dello stagno di Santa Gilla, in località Grogastu a due passi dalla zona industriale. Il fenomeno colpisce sempre più la periferia di Assemini e non sembra limitarsi alla ormai nota “strada dei canadesi”, dove, nonostante i vari interventi di bonifica, gli incivili continuano a disseminare rifiuti di ogni genere. Più volte la problematica è stata oggetto di interrogazioni e/o raccomandazioni in consiglio comunale. Ad oggi sembra impossibile arginare l’azione degli incivili che sembra aumentare d’intensità con il passare del tempo.

Gigi Garau

