Buu a Lukaku: Maran, episodi isolati

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Caso Lukaku ancora in auge dopo la decisione del giudice sportivo di non prendere provvedimenti nei confronti del Cagliari per i presunti buu razzisti durante la gara con l'Inter. "Premetto che in generale certi gesti debbano essere condannati - ha detto il tecnico del Cagliari, Rolando Maran - ma nel caso specifico io dal campo, come il collega Conte, non ho sentito davvero nulla. E non ho mai avvertito nel nostro stadio il problema razzismo. Se c'è l'episodio isolato va condannato ma non deve discriminare tutto un popolo che dimostra tutto il contrario del razzismo".