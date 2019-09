Apre l’hospice, il plauso degli infermieri

Cicely Saunders, madre delle moderne cure palliative e fondatrice del primo Hospice, amava ripetere ai pazienti “Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino alla fine”, racchiudendo in questa frase tutta la sacralità della vita, proponendo come metodo di presa in carico del paziente, una visione olistica di quest’ultimo. Infatti le cure palliative, affermano il valore della vita e considerano la morte come un evento naturale. Non prolungano né abbreviano l’esistenza del malato, ma provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi disturbanti. Tengono in considerazione gli aspetti psicologici e spirituali, offrendo supporto al paziente per aiutarlo a vivere il più attivamente possibile sino al decesso. Aiutano la famiglia convivere con la malattia e poi con il lutto.

E’ mia convinzione che gli operatori dell’ Hospice di Oristano si impegneranno a dare il migliore supporto alle persone che saranno ricoverate.

Questa mia convinzione poggia e fa leva su quelli che sono i dettami della deontologia medica e infermieristica in Italia.

Raffaele Secci – Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Oristano

Giovedì, 19 settembre 2019

