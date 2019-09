Scadono domani le iscrizioni per il corso che prepara i tecnici dell’agrifood L’importante occasione di formazione proposta da Artigian service

Scadono domani alle 18.30 i termini per la presentazione delle candidature al corso professionale gratuito del progetto “Mediazione nell’Agrifood”, promosso da Artigian Service – Formazione Professionale in collaborazione col in GAL Barigadu Guilcer.

Il corso intende formare una figura tecnica in grado di mediare l’incontro domanda ed offerta dei produttori agroalimentari sardi favorendo l’utilizzo delle filiere corte.

Info e iscrizioni: https://tinyurl.com/y2537hov

Giovedì, 19 settembre 2019

