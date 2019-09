A Torre Grande sbarcano i grandi campioni di Sup e Kite

A Torre Grande è ormai tutto pronto per la decima edizione dell’Open Water Challenge, la doppia competizione dedicata agli sport acquatici. L’evento, punta di diamante del calendario di “Oristano Città Europea dello Sport 2019”, da domani fino a domenica 29 settembre, porterà nella borgata marina oristanese i più forti atleti europei di Sup e Kite.

La manifestazione si dividerà in due appuntamenti: a partire da domani fino a domenica 22, l’Eolo ospiterà una tappa dell’Euro Tour, la massima competizione continentale itinerante di Sup Racing, che ha scelto Torre Grande, e l’Open Water Challenge, come sua location italiana per il 2019.

Per l’occasione, sono arrivati a Torre Grande alcuni dei più forti campioni europei di Stand Up Paddle: il campione del mondo 2017 Bruno Hasulyo, la campionessa del mondo 2018 Olivia Piana e Martino Rogai e Paolo Marconi, che hanno appena partecipato alla Sup 11 City Tour in Olanda, con ottimi risultati.

La competizione si svolgerà nello storico percorso della Sinis Sup Marathon, che costeggia per 14 km il sito archeologico di Tharros. In palio ci sono 1.500 euro per i vincitori della categoria maschile e femminile.

Il secondo appuntamento, in programma da martedì 24 a domenica 29 settembre, ospiterà il Formula Kite European Championship, valido anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Tra gli atleti anche il campione del mondo Nico Parlier e lo sloveno Toni Vodisek, che a soli 19 anni ha già vinto le prime due tappe del KiteFoil World Series.

La manifestazione è stata presentata stamane all’Eolo Beach Sports. A fare gli onori di casa Eddy Piana, organizzatore dell’evento, e Sergio Cantagalli, direttore sportivo. Presenti anche il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, l’assessore allo Sport Francesco Pinna, l’assessore al Turismo Stefania Zedda, il delegato provinciale del Coni Gabriele Schintu, una rappresentante della Guardia Costiera e il campione Bruno Hasulyo.

“L’Open Water Challenge”, ha commentato il sindaco Andrea Lutzu, “è la manifestazione più importante inserita nel calendario di “Oristano Città Europea dello Sport”. Per la nostra città, manifestazioni di questo calibro devono essere un punto di partenza, e non di arrivo”.



“Eolo”, ha dichiarato l’organizzatore dell’evento Eddy Piana, “ha ormai alle spalle 25 anni di attività. Siamo contentissimi di essere arrivati a questo traguardo, e questo ci spingerà a fare sempre di più. Questo genere di eventi permette non solo di far crescere il nostro territorio a livello sportivo, ma anche di incentivare il turismo”.

Giovedì, 19 settembre 2019

L'articolo A Torre Grande sbarcano i grandi campioni di Sup e Kite sembra essere il primo su LinkOristano.it.