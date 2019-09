Rischia la vita, ma in carcere gli negano le cure: denuncia e appello

Rischia la vita, ma in carcere gli negano le cure prescritte: denuncia e appello

Il caso dell’ergastolano Mario Trudu rinchiuso a Massama. Si mobilitano SDR, Garante e Camera penale

Detenuto nel carcere di Massama, a Oristano, dovrebbe essere sottoposto a una terapia salvavita, a causa di una forma tumorale che gli è stata diagnosticata, ma a Mario Trudu, 69 anni, di Arzana, detenuto da 41, condannato alla pena dell’ergastolo, viene preclusa la possibilità di ricevere le cure prescritte e ciò mette in pericolo la sua vita. A denunciarlo stamane è stato il suo legale di fiducia, l’avvocato Monica Murru, insieme alla presidente dell’associazione Socialismo diritti e riforme Maria Grazia Caligaris, nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti anche il garante dei detenuti del comune di Oristano Paolo Mocci, oltre ad alcuni familiari.

“Mario Trudu”, ha spiegato l’avvocato Murru, “è affetto da una grave sclerodermia polmonare, da oltre un anno aspetta che gli vengano applicate le cure necessarie, nonostante il pronunciamento della Magistratura di Sorveglianza di Cagliari. Non solo, dallo scorso mese di giugno gli è stato diagnosticato un carcinoma prostatico senza che fino ad ora sia stata applicata una specifica terapia, compresa quella radioterapica prescrittagli lo scorso 31 luglio dal Reparto di Urologia del San Martino di Oristano”.

Nel sottolineare le difficili condizioni anche psicologiche di Mario Trudu, il fratello Danilo e la nipote Maria Assunta, hanno espresso preoccupazione per la situazione sanitaria: “Chiediamo solo la possibilità”, hanno detto, “di farlo curare adeguatamente, non altro”.

Il prossimo 5 novembre è stata fissata l’udienza per l’istanza di concessione della misura della detenzione domiciliare, ma nel frattempo Trudu non riceve i trattamenti sanitari prescritti.

“Una situazione inaccettabile in aperto contrasto con le indicazioni della CEDU, della Consulta e della Suprema Corte”, ha affermato ancora l’avvocato Monica Murru, legale di fiducia di Mario Trudu. “Ecco perché a nome del mio assistito mi riservo di depositare un esposto alla Procura della Repubblica per accertare la responsabilità di ciò che si appalesa come una lesione del diritto alla salute di persona privata della libertà ed evidentemente sottoposta a ciò che appare come un trattamento inumano e degradante”.

Secondo Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione SDR, “quello di Mario Trudu è ormai un caso emblematico nazionale di un sistema penitenziario che nega un diritto costituzionale, a fronte di leggi e disposizioni normative vigenti”.

“Si tratta di un uomo anziano, malato, che non reclama la libertà ma soltanto di potersi curare in un ambiente idoneo”, ha dichiarato Caligaris. “E’ ovvio che una struttura carceraria non può garantire condizioni adeguate per la cura di malattie così invalidanti e pericolose per l’incolumità della persona. E’ quindi necessario prevedere il suo immediato trasferimento in una RSA o ai domiciliari”.

In attesa del pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza, la presidente di SDR Maria Grazia Caligaris, anche a nome di quanti stanno sostenendo questa battaglia civile, tra i quali la Camera penale di Oristano, ha lanciato un appello al Dirigente sanitario della Casa di Reclusione di Oristano “affinché valuti la possibilità, in considerazione dell’aggravarsi dello stato di salute del paziente, di disporne l’immediata assegnazione a una struttura idonea al trattamento sanitario o ai domiciliari per il tempo necessario a superare questi problemi”.

“Il principio di uguaglianza tra soggetti liberi e reclusi”, ha evidenziato in proposito Paolo Mocci, garante dei detenuti del Comune di Oristano, “non rappresenta un metodo adeguato per fronteggiare le peculiari esigenze connesse allo stato detentivo. Il sistema dell’assistenza sanitaria in carcere deve essere proficuamente plasmato sulle esigenze proprie degli Istituti Penitenziari, anche in considerazione delle problematiche presenti in tali luoghi”.

