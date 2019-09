Città delle Storie: bene con turisti e scuole, un po’ meno con gli oristanesi

Grande successo per “Città delle Storie”, progetto biennale sulla promozione della storia di Oristano, dell’associazione Heuristic.

Un grande riscontro, soprattutto da parte dei turisti europei e internazionali e delle scuole di Oristano che hanno partecipato con curiosità alle visite guidate a Palazzo degli Scolopi, per scoprire la storia dell’architettura con un focus sulla storia del glorioso periodo giudicale.

Si chiude così il biennio del progetto, finanziato nell’ambito del bando POR FESR 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna Culture LAB “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”.

L’associazione culturale Heuristic si è aggiudicata un finanziamento di 120 mila euro a fondo perduto, a copertura dell’80% delle spese ammissibili. Al centro del piano di valorizzazione Palazzo degli Scolopi, in origine convento, poi Regio Liceo Ginnasio e sede del Tribunale, oggi sede del Municipio di Oristano, oggetto delle visite guidate che si sono svolte nei periodi agosto-settembre 2018 e giugno-settembre 2019 per i cittadini e turisti e durante l’anno scolastico 2018-19 con un piano pensato ad hoc per le scuole.

La risposta degli istituti è stata entusiastica, grazie anche al coinvolgimento attivo di alcune insegnanti dell’Istituto Comprensivo 4 “Sa Rodia” e dell’Istituto Lorenzo Mossa di Oristano. Le visite guidate si sono concluse con workshop e laboratori didattici, sia in Piazza Eleonora che nelle scuole, curati da Piero Putzu.

Un riscontro importante anche da parte dei turisti in visita ad Oristano, di provenienza sia europea che internazionale, grazie anche alla possibilità di effettuare le visite in italiano, inglese e spagnolo.

Leggermente sotto le aspettative, invece, la risposta dei cittadini della città di Eleonora.

Successo anche per i giovedì di Città delle Storie in piazza Eleonora che hanno alternato una programmazione studiata per coinvolgere tutti i target.

Dalla musica antica e classica al teatro, dalla riscoperta degli antichi mestieri artigiani alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali. Tutte le attività si sono svolte in stretta collaborazione col Comune di Oristano, nello specifico con l’Assessorato alla Cultura, nella persona di Massimiliano Sanna, partner fondamentale per la buona riuscita del progetto.

Imprescindibile la collaborazione di tutti gli uffici comunali e della Pro Loco che hanno contribuito attivamente al perfetto svolgimento di tutte le azioni previste.

Una grande soddisfazione da parte dell’Associazione Heuristic, convinta che si sia trattato di un primo tassello per la realizzazione di nuovi progetti culturali innovativi per la valorizzare dei beni culturali, di cui è necessario promuoverne la fruizione.

“La creazione di sistemi di rete e di consolidamento del legame tra identità e territorio”, spiegano gli organizzatori del progetto, “impone un percorso lungo di consapevolezza e riconoscimento tra le diverse realtà del territorio – enti pubblici e privati, cittadinanza e aziende, il progetto Oristano, Città delle Storie potrebbe avere aperto un canale virtuoso e replicabile”.

Giovedì, 19 settembre 2019

