Cagliari, un appartamento usato per confezionare droga: arrestato un 31enne

Cagliari, blitz dei carabinieri nel Quartiere del Sole: scoperta una casa dello spaccio, arrestato un uomo con 1 kg di droga.

E’ accaduto ieri quando i militari della compagnia di San Bartolomeo hanno fatto irruzione in un appartamento in piazza S. Sirio, arrestando in flagranza un 31enne cagliaritano.

Durante la perquisizione, oltre al sequestro di circa 500 grammi di marijuana, 500 grammi di hashish e di 12mila euro in banconote, i carabinieri hanno trovato tutto il necessario per il confezionamento delle dosi: coltelli a serramanico, bilancino di precisione, un taglierino e materiale vario.

Si svolgerà oggi il processo per direttissima.

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.