A Mandas arriva la Sagra del Formaggio: Dimostrazioni, Degustazioni e spettacoli - domenica 22 settembre 2019

XIV SAGRA DEL FORMAGGIO

Un viaggio alla scoperta del paese del Trenino e del Ducato

La Memoria si fa storia: personaggi, storia, luoghi e tradizioni

L'evento si terrà nel centro storico di Mandas domenica 22 settembre 2019

La Sagra del Formaggio, giunta alla sua XIV edizione, è un evento a carattere turistico e sociale, realizzato dall' A.T. Pro Loco di Mandas, che coniuga i saperi e sapori della nostra terra, dando un particolare risalto alla produzione del formaggio. L’esaltazione degli antichi sapori, grazie alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze tipiche del territorio è l’obiettivo che da sempre si prefigge la “Sagra del Formaggio”. Il centro storico di Mandas verrà animato con allestimento stand, mostre, laboratori, dimostrazioni di antichi mestieri, degustazioni, animazione musicale e folkloristica, per tutta la giornata di domenica 22 settembre 2019 con i profumi e i sapori di una tradizione antichissima, regalando un’atmosfera di emozioni in un clima accogliente.

Programma

Domenica 22 settembre 2019

Per tutta la giornata, all’interno del centro storico, negli angoli, negli scorci e negli antichi cortili saranno presenti artigiani di tutta la Sardegna, inoltre per l’intera giornata intrattenimento musicale e ballo tradizionale per tutti, si esibiranno i suonatori dell’associazione musicale launeddas del Sinis e Giampaolo Piredda all’organetto.

Tanti gli appuntamenti e momenti di intrattenimento e musica. Visite itinerari storico – culturali – ambientali.

Durante la mattina visite guidate al caseificio Garau.

Ore 10.00 – Apertura stand, mostre e laboratori.

Dalle ore 10.30 – Arti e mestieri: dimostrazioni della tradizionale mungitura a mano, della ferratura, della lavorazione del formaggio e della ricotta, della pasta, dei dolci e anche del pane. Laboratorio lavorazione della pasta per i bambini presso il museo i lollasa de is aiaiusu.

Per le vie del centro storico i ragazzi del gruppo folk “Santu Jacu” distribuiranno, in degustazione ai presenti pane, formaggio e dolci.

Sfilata con rappresentanza di coppie in abito tradizionale provenienti da tutta la Sardegna ed esibizione con ballo itinerante aperto a tutti.

Ore 12.30 – Presso il Montegranatico “Prangiu a S’Antiga” a cura dell’A.T. Pro Loco.

Ore 15.30 – Nel centro storico: spettacolo di teatro di strada per grandi e per piccini

Ore 17.00 Sfilata di abiti medioevali accompagnati dai tamburini e al termine balli medioevali.

Dalle ore 18.00 – Serata di musica e balli sardi con il gruppo SONOS E CANTOS.

All’imbrunire spettacolo di luce e di fuoco con il gruppo LA FARANDOLA.

Al termine della serata spettacolo pirotecnico

Per informazioni e prenotazioni

A.T. Pro Loco Mandas Gruppo Folk Santu Jacu

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel. 3408551673 – 3496867505 – 3409421245

Pagina FB: Sagra del Formaggio



