Anche Tharros e Santa Cristina nella fiction Mediaset con Gianni Morandi Riprese di alcuni video in questi giorni, curate dall’oristanese Maurizio Abis e dalla sua società Bibigula

L’Isola di Pietro 3, la fiction di Canale 5 che ha come attore principale Gianni Morandi, fa tappa nell’oristanese. Alcuni ciak degli speciali legati alla fortunata serie, infatti, sono girati nell’area archeologica di Tharros, nel litorale di Cabras, e nell’area archeologica di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino. Si tratta di due “pillole di un minuto e mezzo” ciascuna, realizzate per promuovere l’immagine della Sardegna.

A guidare gli spettatori nel viaggio tra gli speciali in giro per l’Isola Tobia, il bimbo che, nella fiction, a soli 7 anni scopre il problema di tossicodipendenza del padre Sergio. Al suo fianco nelle tappe di Tharros e Santa Cristina l’attore oristanese Christian Cocco, in video l’ispettore Pinna, che veste la divisa della Polizia di Stato.

Dietro la telecamera un altro oristanese Maurizio Abis, che con la sua società Bibigula sta seguendo queste produzioni e che dal suo profilo Instagram ha raccolto qualche scatto della significativa esperienza lavorativa.

Tra le sue foto, una scena tra Gianni Morandi e Alessio di Domenicantonio che interpreta il piccolo Tobia, un selfie con Christian Cocco, nel cast dalla prima stagione, appunto nel ruolo dell’ispettore Pinna e che, come detto, negli speciali nel territorio di Oristano è l’attore protagonista.

Altro oristanese – almeno di origini – coinvolto ne L’Isola di Pietro 3 è Francesco Arca, new entry di quest’anno, che interpreterà il ruolo del nuovo vicequestore aggiunto del commissariato di Carloforte, Valerio Ruggeri: il papà di Francesco Arca è Silvano Arca, scomparso da tempo e fratello dell’ex sindaco di Oristano e attuale sindaco di Sorradile Pietro Arca.