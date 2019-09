Cagliari aderisce alla giornata #plasticfree sabato 21 settembre

Anche il Comune di Cagliari ha dato il suo contributo ed ha aderito alla giornata #plasticfree in programma sabato 21 settembre a partire dalle 9 presso la piazza Deffenu nel piazzale antistante la sede della Direzione Marittima di Cagliari.

L’iniziativa, promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, su mandato del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, è una campagna di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale ed è stata incentrata sul problema legato all’abbandono della plastica nei mari e al fenomeno delle microplastiche.

Dopo il raduno dei partecipanti e l’apertura dell’Info Point, verranno distribuiti i kit-pulizia e i volontari verranno suddivisi in due squadre. Una raggiungerà la zona di via dei Calafati (fronte 4ª Regia) a bordo di un autobus messo a disposizione da CTM, che partirà dal Molo Ichnusa, mentre l’altra si dirigerà, a piedi, verso la pineta di Su Siccu per assistere, sulla banchina antistante la sede della Lega Navale, ad una dimostrazione operativa di intervento da parte del personale del IV Nucleo Sub Guardia Costiera e dell’ARPAS Sardegna.

Oltre al Comune di Cagliari, hanno dato un contributo la Regione Sardegna, l’Autorità del Sistema Portuale del mare di Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’ARPA Sardegna, l’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, il WWF, la Croce Rossa Italiana, Legambiente, l’Istituto Nautico “Buccari-Marconi”, il CTM Cagliari, la Lega Navale di Cagliari, il CUS Cagliari, l’Acqua Smeraldina Sardegna, l’Associazione Parco di Molentargius e le Associazioni sportive dilettantistiche di Canoa.

