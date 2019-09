Pesi, inizio col botto per Sergio Massidda: è record del mondo nella categoria giovani

Inizio col botto per gli Azzurri ai Mondiali in corso a Pattaya in Thailandia. Sergio Massidda, impegnato nella categoria 55 kg, ha infatti messo la firma sul nuovo Record del Mondo Youth nell’esercizio dello strappo, con i 109 kg sollevati in seconda prova. Il 17enne sardo, il più giovane della spedizione, in questo modo riscrive il precedente primato a 108 kg siglato dal bulgaro Rusev. Con i 135 kg di slancio e i 244 di totale, supera anche tutti i record italiani, da lui stesso firmati, sia Youth che Junior. Un anno da incorniciare per l’atleta del CS Esercito, che nel 2019 si è già laureato Campione del Mondo Juniores (alle Fiji il 1° giugno, quando fece un totale di 233 kg) e Campione del Mondo Youth (il 9 marzo a Las Vegas, con un totale di 228 kg). A Pattaya invece con i suoi 244 kg di totale, si piazza al nono posto; la gara è stata vinta dal nordcoreano OM Yun Chol con 294 kg (nuovo record del mondo di slancio e totale), a seguire il kazako Igor Son con 266 e il saudita Al Saleem con 265.

Problemi alla schiena invece per Davide Ruiu che purtroppo dovrà saltare la sua gara, nel gruppo C della categoria 61 kg, prevista per oggi pomeriggio alle ore 17.30 italiane.

Domani riflettori puntati su Giorgia Russo e Mirco Scarantino. Giovedì 19 settembre alle ore 7.00 (italiane) sarà il turno di Giorgia Russo, impegnata nella categoria 49 kg gruppo B. La palermitana del CS Esercito lo scorso aprile fu protagonista di un Europeo strepitoso, dove vinse un argento in rimonta nello slancio e un bronzo di totale, performance che l’ha catapultata di diritto nella classifica per Tokyo 2020.

Sempre domani, alle ore 9.30, riflettori puntati su Mirco Scarantino, per la prima volta nella categoria 61 kg (la 55 kg non sarà infatti presente ai prossimi Giochi Olimpici). Il nisseno delle Fiamme Oro, 11 volte campione continentale, lo scorso anno in Turkmenistan si aggiudicò un bronzo storico nella categoria 55 kg, con 252 kg.

L'articolo Pesi, inizio col botto per Sergio Massidda: è record del mondo nella categoria giovani proviene da Casteddu On line.