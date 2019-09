Nasconde in cantina per due anni il cadavere della madre per tenere la pensione

A Berlino un uomo di 57 anni ha tenuto nascosta in cantina per due anni e mezzo la mamma morta, mentre continuava a percepirne la pensione. Lo racconta il tabloid Bild in edicola oggi. «Mia mamma voleva così. Ho solo seguito le sue ultime volontà», si è giustificato Germania: figlio nasconde 2 anni la mamma morta in cantina , il figlio inabile al lavoro e titolare di un sussidio di assistenza. «In questo modo ho potuto mantenere il mio standard di vita», ha continuato l’uomo, che per oltre 2 anni ha continuato a ritirare i 1470 euro di pensione al mese della mamma e continuare in questo modo a pagare l’affitto e le spese della casa di 65mq. Alla morte dell’anziana signora di 82 anni per cause naturali, Uwe ha costruito una bara con assi di legno e l’ha portata in cantina, senza che i vicini si accorgessero di nulla. L’orrore è venuto alla luce dopo che un’accesa lite tra Uwe e un conoscente è arrivata in casa la polizia. Accertato che nell’appartamento era registrata la vecchia mamma, di cui però non si trovavano tracce, i funzionari hanno cominciato le ricerche che si sono concluse in cantina. La scientifica ha lavorato a lungo sul posto. Il corpo della mamma, era ormai ridotto a uno scheletro. L’autopsia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha confermato che l’anziana signora è morta per cause naturali. Sconvolti i vicini di casa che non potevano immaginare l’orrore nascosto tra quelle mura.

Fonte: Casteddu On Line