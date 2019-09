Trovato senza vita nelle campagne di Arborea l’uomo scomparso da Marrubiu

E’ stato trovato purtroppo senza vita l’uomo di Marrubiu, scomparso nei giorni scorsi. Il corpo di Bruno Murru, 56 anni è stato trovato dai carabinieri nelle campagne di Arborea. Secondo quanto riporta il giornale Link Oristano, l’uomo era cardiopatico, potrebbe essere quindi morto in seguito a un malore. Per giorni sono andate avanti le sue ricerche, oggi purtroppo il tragico esito. Indagini in corso.

