Sarà una gran festa in tante piazze con buon cibo, musica e sorprese

Una grande festa in piazza, per riscoprire il gusto dello stare insieme e del mangiare bene. Sarà questo e molto altro “Le piazze del gusto”, il più gustoso festival agroalimentare della Sardegna ideato e promosso da L’Alimentare Italiano, rete web operativa nel settore agroalimentare, in programma da venerdì a domenica prossimi, con un probabile bis il prossimo anno.

La grande manifestazione, co-organizzata dal Comune di Oristano è stata presentata questa mattina dal sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, dall’assessore alle Attività produttive, Pupa Tarantini e da Tomaso Comida, imprenditore di Oristano.

Centosessanta le aziende coinvolte, che faranno conoscere e riscoprire le eccellenze alimentari certificate made in Italy.

Per tre giorni, dalle dieci a mezzanotte e mezza, le principali piazze e vie centrali di Oristano – piazza Roma, piazza Eleonora, piazzetta Corrias, piazza Martini, piazza Cova, via Tharros, via Contini e via Riccio – saranno animate da gli stand espositivo dei produttori in cui sarà possibile assaggiare acquistare al prezzo fisso di 5 euro un prodotto alimentare, scoprirne la qualità e conoscere la storia dell’azienda che li produce.

Alle eccellenze agroalimentari si accompagneranno oltre 50 eventi tra cui manifestazioni culturali, musicali e teatrali, incontri letterari, esibizioni di danza, street art e intrattenimento per i più piccoli.



Si comincia venerdì, 20 settembre, alle 10 con i saluti delle autorità presso gli spazi dell’Hospitalis Sancti Antoni, area destinata a incontri e seminari tecnici, in cui si dibatterà di temi legati all’innovazione in agricoltura e nella trasformazione delle produzioni agricole.

Nell’occasione verrà presentata al pubblico la nuova App dell’alimentare italiano, innovativo strumento destinato a gestire i ristoranti che fanno parte della rete.

L’accesso all’evento sarà gratuito per tutte le giornate.

Qui il programma completo

Mercoledì, 18 settembre 2019

