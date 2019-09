Una camminata collettiva per far star bene sé stessi e l’ambiente

A Oristano arriva “Walk with us” con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Far bene a se stessi e all’ambiente: per la ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile’ anche a Oristano sarà possibile camminare insieme, partecipando alla manifestazione “Walk with us” organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano.

Il raduno per chiunque voglia partecipare è fissato per venerdì 20 settembre, dalle 16, in piazza Roma. Alle 17 partirà la camminata di circa otto chilometri organizzata dal Comune di Oristano in occasione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2019”, promossa dalla Commissione Europea con l’adesione del Ministero dell’Ambiente.

La partecipazione all’evento, diventato negli anni un appuntamento fisso internazionale, è aperta a tutti ed ha come scopo principale quello di incoraggiare i cittadini all’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani, come per esempio a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici che rappresentano modalità di trasporto sostenibile.

“Oltre che sostenere la tutela dell’ambiente”, commenta l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri, “attraverso la limitazione dell’utilizzo delle auto, con conseguente minor consumo di carburante inquinante, l’evento “Walk with us!”, incoraggia uno stile di vita più sano promuovendo l’esercizio fisico e, perché no, l’aggregazione”.

Al termine della camminata ci sarà l’estrazione di premi offerti dalla ditta Formula Ambiente.