“Brenti”: in uscita il primo disco solista del musicista Alessandro Cau

Batterista, percussionista e sperimentatore di talento originario di Santa Giusta

Venerdì prossimo, 20 settembre, è in uscita “Brenti”, il primo disco solista di Alessandro Cau, giovane musicista originario di Santa Giusta. Un progetto musicale che vedrà anche una presentazione live ad Oristano, il prossimo 18 ottobre nella chiesa Santo Spirito.

“Sono molto emozionato per l’uscita di questo disco, il lavoro da parte di tutti è impagabile e va oltre le mie aspettative”, afferma Alessandro Cau. “Presenterò l’album in Sardegna il 18, 19 e 20 ottobre con una super orchestra che cambierà per i tre concerti”.

Nato in una famiglia di artisti, Alessandro Cau, batterista, percussionista e sperimentatore di talento, ha collaborato in diversi progetti di calibro internazionale tra cui Any Other, Mauro Sigura, Geoff Barrow e Miles Cooper Seaton (Akron Family).

Ed è proprio con quest’ultimo artista che ha lavorato per “Brenti” con l’etichetta discografica Monocreo. Il disco si può pre-ordinare in formato digitale e fisico su bandcamp e in anteprima ascoltare il brano “Danzatori delle stelle” sempre sul sito della Monocreo.

Un album di sperimentazione ritmica, con una storia iniziata nel 2017 quando Alessandro Cau si trovava nello studio di Seaton in Inghilterra. Le prime presentazioni del progetto discografico si terranno, infatti, qui a fine settembre.

Chi è Alessandro Cau.

Alessandro Cau inizia a suonare la batteria da autodidatta per poi intraprendere uno studio più approfondito con professionisti del settore come Daniele Russo, Cristiano Calcagnile, Michele Rabbia, Eddie Prevost.

Dal 2010, avvia una propria e personale ricerca timbrica, legata non solo alle cosiddette percussioni convenzionali, ma anche agli oggetti di uso comune e materiali di riciclo, ampliando così il proprio set di percussione.

Successivamente studia Armonia e Jazz con il pianista Gianfranco Fedele, per poi frequentare nel novembre del 2011 il laboratorio di “Ricerca Musicale Permanente” diretto da Stefano Battaglia presso il Siena Jazz.

Da svariati anni si occupa di didattica nel mondo della batteria e del riciclo musicale, tenendo incontri e laboratori come docente in diverse scuole, tra le quali le scuole civiche della provincia di Oristano.

Martedì, 17 settembre 2019.

