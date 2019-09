Due giornate alla scoperta delle antiche cave di arenaria nel Sinis

Due iniziative finalizzate alla scoperta delle cave antiche di arenaria del Sinis sono state organizzate per sabato e domenica prossimi, 21 e 22 settembre, dal Museo Civico di Cabras. L’iniziativa è programmata in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2019” promosse dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Il programma

Sabato 21 settembre, alle ore 18,30, si terrà la conferenza “Le cave antiche di arenaria del Sinis: primi risultati di una ricerca interdisciplinare” presso il Centro Polivalente, in via Tharros, a Cabras. Verranno descritte le principali aree estrattive costiere e interne, con particolare attenzione alle tecniche estrattive, alle caratteristiche dei luoghi, al sistema di trasporto verso i luoghi di utilizzo. A conclusione, saranno presentati in anteprima i rilievi 3D eseguiti con l’utilizzo di un drone relativi a tre aree estrattive costiere.

Interverranno Carla Del Vais (Museo Civico di Cabras – Università degli Studi di Cagliari), Stefano Naitza (Università degli Studi di Cagliari), Stefano Cara (CNR-IGAG) e Carlo Matzuzzi (CNR-IGAG).

Domenica 22 settembre, invece, dalle 9 alle 12, è prevista una passeggiata archeologica lungo la costa del Sinis, dalla cava di Su Bardoni al Nuraghe Corrighias con la guida della professoressa Del Vais. Appuntamento alle ore 9 nel piazzale dei parcheggi antistante la spiaggia di Is Arutas alla fine della S.P. 59.

Si potranno ammirare dal vivo le vaste aree di coltivazione che presentano tuttora dei segni evidenti di estrazione, a testimonianza di come l’attività di cava dell’antichità sia proseguita fino a buona parte del Novecento.

Per informazioni si può contattare il Museo Civico di Cabras (0783 290636) negli orari di apertura (h. 9-13, 16-20) o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Martedì, 16 settembre 2019

