A Oristano inaugurata la nuova Delegazione Aci

Si amplia l’offerta di servizi per gli automobilisti

Cerimonia di inaugurazione della nuova Delegazione Aci di Oristano. Erano presenti il presidente Mario Maulu, il direttore Alessandro Paita e numerosi soci.

Negli uffici di via Cagliari 114 ora potranno essere effettuati anche i pagamenti dei bolli auto, le revisioni e i collaudi. Per l’Aci di Oristano è un importante riconoscimento: dopo quattro anni lo sportello telematico dell’automobilista, ritorna a essere Delegazione cittadina e potrà quindi fornire tutti i servizi ai cittadini, proprio come gli altri Automobil club dell’Isola, con la relativa semplificazione delle pratiche.

“I nuovi servizi – spiega il direttore Alessandro Paita – si aggiungono ai tradizionali servizi relativi alle pratiche auto e moto, macchine agricole, ciclomotori, veicoli storici, la cancellazione dei fermi amministrativi, le demolizioni e le esportazioni, il rinnovo e il duplicato delle patenti (medico in sede) e chiaramente il rilascio e il rinnovo delle tessere Aci”.