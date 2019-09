Quattro persone ferite in due incidenti stradali avvenuti nella notte A San Vero Milis veicolo si ribalta in una strada del paese. A Silì scontro tra due auto

Quattro feriti in due incidenti stradali avvenuti ieri intorno alle mezzanotte.

A Silì si sono scontrate due automobili che percorrevano la via Nazionale. Tre le persone che sono state soccorse dal Servizio 118 e che sono state trasportate all’ospedale San Martino di Oristano. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il carro attrezzi della società Asso.

Un quarto automobilista è rimasto ferito, invece, in un incidente stradale avvenuto all’interno del centro abitato San Vero Milis. L’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata in via Del Bianco. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Oristano con un’ambulanza del servizio 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano e i carabinieri di San Vero Milis.

Mercoledì, 18 settembre 2019

