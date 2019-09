Notte di incendi nell’oristanese Fiamme in un canneto alla foce del Tirso e nella zona di Zeddiani, oltre che a Narbolia

Allarme incendi nella notte in provincia di Oristano e squadre dei vigili del fuoco mobilitate. Le fiamme sono divampate a tarda ora nei pressi della foce del Tirso, tra Oristano e Torre Grande, dove hanno interessato un canneto: molto difficile l’opera di spegnimento, per le difficoltà a raggiungere la zona con i mezzi antincendio in un’area paludosa e impervia.

Incendio anche a Narbolia e stamane nelle campagne di Zeddiani, nei pressi della strada provinciale 11, dove hanno preso fuoco numerose rotoballe di fieno.

Mercoledì, 18 settembre 2019

