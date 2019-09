Giovedì 19 settembre 2019 i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione del serbatoio cittadino di Sestu. Nel dettaglio saranno effettuati lavori nella camera di manovra. Tra le 9 e le 17 l’impianto sarà messo in stand by: l’erogazione all’utenza sarà garantita esclusivamente l’acqua immessa in rete dal potabilizzatore. Per questo motivo non si escludono cali di pressione ed eventuali fenomeni di torbidità in alcune parti del centro abitato.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 2

L'articolo Lavori al serbatoio cittadino giovedì 19 settembre: possibili cali di pressione a Sestu proviene da Casteddu On line.