Ancora incendi in Sardegna: in azione cinque mezzi aerei

Ancora incendi in Sardegna. Sono cinque quelli che oggi hanno necessitato anche dell’intervento dei mezzi aerei della regione. Nelle campagne di Gonnostramatza , in località “Cuccuru Bingias”, il rogo si è innescato a causa di un mezzo meccanico che ha preso fuoco all’interno di un rimboschimento privato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle 15:40. Fiamme anche a Serrenti, in località Sa Coronedda; a Nuraminis in località “M.Su Crucuri”; a Bolotana in località “Sos Cuccurus”, e infine a Sindia in località “N.ghe Pizzinnu”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Fenosu. Qui l’incendio ha interessato una sughereta e bruciato circa tre ettari di macchia mediterranea.

Immagine simbolo

