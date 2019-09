Droga: nuovo arresto a Oristano  

Nuovo arresto per droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Oristano. Questa notte, a finire in manette, per detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato continuato, è stato Pierpaolo Flore, 40 enne di Massama, con precedenti penali.

Flore è stato fermato dai militari delle Stazioni di Riola Sardo e Villaurbana, che lo hanno controllato e hanno disposto poi una perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione i militari hanno recuperato circa 2,5 chilogrammi di marijuana, una bilancia di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Nella sua abitazione, inoltre, hanno scoperto che Flore sfruttava la linea elettrica della società E-Distrubuzioni, collegando il proprio impianto abusivamente.

Per Pierpaolo Flore sono arrivati gli arresti domiciliari e stamane, comparso in Tribunale, a Oristano, è stato condannato a due anni di reclusione.

Martedì, 17 settembre 2019

