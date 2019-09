Pontida: Solinas (M5S) condanna gli atti razzisti al raduno del Carroccio

“Mi dispiace profondamente come sardo e come uomo politico”, aggiunge il consigliere pentastellato, “notare che la bandiera dei quattro mori sia stata accostata ad episodi da condannare. Fatti gravissimi che ancora oggi purtroppo si verificano in contesti pubblici e politici in cui si dovrebbe dare l’esempio e non colpevolmente tollerare una tale ignoranza e cattiveria. Provo grande rispetto verso chi ha voluto presenziare a Pontida per rappresentare il proprio consenso alle politiche proposte dalle Lega, perché a chiunque deve essere garantito il diritto di radunarsi per manifestare le proprie convinzioni politiche”.

“Ciò che è successo”, conclude Solinas, “e le persone che si sono rese protagoniste di tali atti non hanno nulla a che fare con la politica, ne rappresentano il cancro. Un male da combattere, in primis da parte di chi vede i propri ideali inquinati da atti frutto di fanatismo e profonda ignoranza della storia”.

A Pontida erano presenti il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, gli assessori alla Sanità e ai Trasporti Mario Nieddu e Giorgio Todde, i consiglieri regionali Dario Giagoni, Pierluigi Saiu, Annalisa Mele, Andrea Piras, Michele Ennas e Ignazio Manca.

Martedì, 17 settembre 2019

