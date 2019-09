Una corona per la Madonnina in fondo al mare di Is Arutas

Da tre anni una madonnina in fondo al mare per ricordare chi non c’è più A Is Arutas la celebrazione in onore di Santa Maria, organizzata dal Comitato del 2016

Una madonnina in fondo al mare per ricordare due amici scomparsi. Fu questa l’iniziativa del Comitato della Festa di Santa Maria 2016 di Cabras, che ancora oggi, nell’ultima settimana di settembre, si riunisce per omaggiare Santa Maria, patrona di Cabras.

La celebrazione si terrà domenica prossima, 22 settembre, dalle 10.30, a Is Arutas. Il Parroco di Cabras, Don Bruno, celebrerà una funzione in spiaggia e poi raggiungerà la madonnina, insieme al sindaco del Comune Andrea Abis e ai rappresentanti del Comitato organizzatore, per deporre una corona di fiori.

Seguirà un rinfresco nel chiosco “Da Attilio”.

La statuina, posizionata nel 2016 dal Comitato della festa di Santa Maria, è a 150 metri dalla spiaggia e a 9 metri di profondità.

Martedì, 17 settembre 2019

