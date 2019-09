In pagamento ad Arcidano le agevolazioni e i rimborsi per i viaggi degli studenti

In pagamento ad Arcidano i rimborsi per i viaggi degli studenti

E il sindaco chiede scusa per il ritardo causato dagli uffici della Regione

A San Nicolò d’Arcidano, sono in pagamento per gli aventi diritto, le agevolazioni tariffarie e il rimborso per i titoli di viaggio degli studenti.

I pagamenti si riferiscono al bando “Agevolazioni Tariffarie (Legge Di Stabilità 2019) – Rimborso Titoli Di Viaggio Annuali Studenti Anno Scolastico/Accademico 2018/2019 – Mensile Studenti Gennaio-Febbraio 2019” e sono disponibili nella sede del Banco di Sardegna.

Il bando riguarda tutti gli studenti che utilizzano il mezzo pubblico per recarsi alle sedi scolastiche, di tutti gli ordini e grado, compresi gli studenti universitari, e prevede la riduzione del costo dell’abbonamento per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).