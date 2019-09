Housing sociale in via Lepanto: presto l’apertura del cantiere Il Comune di Oristano ha rilasciato la concessione. Nel progetto, contestato dai residenti, anche un parcheggio pubblico

Potrebbe essere una questione di giorni e l’housing sociale di via Lepanto, il grande palazzo che ha destato non poche polemiche tra i residenti della zona, inizierà ad essere costruito.

Il Comune ha firmato la concessione edilizia alla società Torre Sgr, che a sua volta ha già affidato a un’impresa i lavori per l’edificazione.

Il progetto rimane quello concordato con il sindaco Andrea Lutzu e la giunta comunale, dopo le forti contestazioni dei residenti della zona, contrari all’iniziativa, perché preoccupati dell’eccessivo carico di residenti nella zona e delle conseguenze sul traffico e sulla vivibilità.

Il numero degli alloggi è confermato in 45, per evitare che si aumenti la volumetria del complesso, come gli accordi iniziali, invece, avrebbero potuto consentire.

Per quanto riguarda il problema dei parcheggi la società Torre realizzerà un’area di sosta a fianco a quello esistente e di proprietà del comune.

Una volta costruita, verrà gestita dal Comune e diventerà un parcheggio pubblico, un ampliamento, quindi, di quello presente nella via.

Martedì, 17 settembre 2019

L'articolo Housing sociale in via Lepanto: apre il cantiere dei nuovi palazzi sembra essere il primo su LinkOristano.it.