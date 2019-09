Quattro anni senza Tino Carta: amante del calcio sardo

Quattro anni fa ha lasciato un vuoto nel calcio sardo. Tino Carta, venuto a mancare all’età di 59 anni, era il vice presidente vicario del Comitato regionale della FIGC, durante la presidenza di Andrea Del Pin, e a lui è dedicato il Centro federale della Figc di Sa Rodia, a Oristano.

Oggi, nel giorno dell’anniversario della sua morte, in tanti lo ricordano come una persona speciale, un amico sempre disponibile e attento nei confronti di tutti.

Nella sua vita, professionale e non, si è sempre dedicato ai giovani. Per questo motivo, è giusto che anche i ragazzi di oggi sappiano quanto Tino abbia fatto per Oristano e per il calcio sardo, che ora è guidato da Gianni Cadoni.

Martedì, 17 settembre 2019

