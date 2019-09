Giornata di scambio a Oristano: vestiti, giochi, libri e altro ancora

Due mamme organizzano lo Swap Day. Ecco come funzionerà

Per iniziativa di due mamme, torna a Oristano lo Swap Day, un appuntamento tra donne accomunate per l’interesse verso il riciclo, il risparmio e l’ecologia.

Molto diffuso negli Stati Uniti, lo Swap Day, si sta diffondendo anche in Europa e in Italia, come un modo eco-friendly per risparmiare.

Lo Swap Day si svolgerà venerdì, 27 settembre, dalle 18, nella sala teatro del convento dei Cappuccini.

“Per partecipare la regola è che tutti devono portare qualcosa”, spiegano le mamme organizzatrici. “Non sono ammessi scambi di denaro ed è preferibile portare oggetti di buona qualità per poter fare scambi interessanti”.

“Si possono portare da 1 a 10 capi”, spiegano le mamme-organizzatrici, “capi di abbigliamento donna e bambini, giochi, libri, dischi, borse e scarpe. Vietati biancheria intima, costumi da bagno, vestiti non più attuali, abiti da uomo e bigiotteria. Tutto dovrà essere in ottimo stato”

Da domani sarà possibile conferire i propri capi nel luogo della iniziativa, la mattina dalle 9 alle 10 e il pomeriggio dalle 18 alle 19.

“Lo Swap Day”, concludono le organizzatrici, “sarà un’ottima occasione per divertirsi, conoscere nuove amiche e magari trovare una nuova casa per oggetti che altrimenti sarebbero rimasti a prendere polvere”.

I vestiti, i giochi e i libri non scambiati saranno donati alla Caritas.

All’iniziativa è possibile portare i bimbi, all’esterno, infatti, sarà allestito per loro uno spazio con giochi gonfiabili, merenda e animatori.

Per informazioni è possibile contattare Marianna, al numero 349 0086003, o Francesca, chiamando il numero 349 8837475.