Fernando Gatti campione europeo di mezza maratona, la grande gioia ad Assemini

FERNANDO GATTI CAMPIONE EUROPEO DI MEZZA MARATONA L’atleta del Gruppo Polisportivo Assemini medaglia d’oro nella categoria M75. Dopo il campionato italiano dello scorso anno, l’atleta della squadra Asseminese Fernando Gatti, classe 1943, ha conquistato il primo posto categoria M75, nella mezza maratona (21,097 km) al campionato europeo che si è svolto Jesolo domenica mattina. Il tempo con cui l’atleta Sardo si è imposto è di 1h43.34 e conferma quanto di buono fatto lo scorso anno durante il campionato italiano di categoria. Una prestazione da incorniciare per il settantacinquenne che dimostra quanto l’amore per lo sport possa dare in termini di soddisfazioni e risultati anche in età avanzata, un esempio da seguire per i giovani e per tutti coloro che si avvicinano alle varie discipline sportive agonistiche amatoriali.

