Febbre del Nilo, allarme in Sardegna: il virus individuato anche a Cagliari

Febbre del Nilo. Il West Nile Virus è stato isolato nelle province di Oristano, Sud Sardegna e nella città metropolitana di Cagliari. L’avviso nella pagina Facebook del Centro nazionale del sangue. “Ricordate di avvertire sempre i medici selezionatori dei vostri spostamenti durante la stagione estiva. Solo così si potrà scongiurare la diffusione del virus per via trasfusionale”, si legge nel post riferito ai donatori per i quali scatta la sospensione temporanea di 28 giorni.

Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese di West Nile Virus) è un Arbovirus che solo accidentalmente può infettare l’uomo. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintomatica; nel restante 20% dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Nell’ 0,1% di tutti i casi (comprensivi dei sintomatici ed asintomatici), l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite.

