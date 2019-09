Operaio fuori strada con lo scooter: in gravi condizioni all’ospedale L’incidente è avvenuto lungo la provincia le che collega Marrubiu con Tiria

Finito fuori strada con lo scooter Honda sul quale viaggiava un operaio cinquantenne di Marrubiu è stato ricoverato in codice rosso e condizioni molto gravi all’ospedale San Martino di Oristano. L’uomo ha riportato fratture e lesioni in varie parti del corpo.

L’incidente è avvenuto lungo la strada pedemontana che collega Marrubiu con Tiria.

L’operaio è stato soccorso dal servizio 118 e trasportato in ambulanza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Oristano per i rilievi e gli accertamenti.

Lunedì, 16 settembre 2019

