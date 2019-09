A Bosa una nuova isola pedonale nel centro storico

E il Comune chiede aiuto ai commercianti per tutelare il decoro urbano

Bosa si fa bella puntando sulla valorizzazione del centro storico, grazie anche all’acquisto del nuovo arredo urbano e all’istituzione di una nuova isola pedonale, che interessa il corso Vittorio Emanuele II e parte di via Cugia. Prevista anche la rimozione delle vecchie fioriere per permettere il posizionamento di alcune nuove e meno ingombranti, in spazi diversi della città. Alcune di queste fioriere saranno posizionate in piazza Costituzione, uno dei luoghi più visitati della città e di maggiore fruizione da parte dei cittadini, dove si affaccia la fontana del 1882, costruita per inaugurare il nuovo acquedotto.