Da domani in funzione il nuovo hospice dell’Assl di Oristano La struttura a breve potrà ospitare anche i malati pediatrici

L’hospice di Oristano, struttura dove troveranno accoglienza i pazienti che non possono essere guariti, ma solo curati nella fase più complicata della malattia terminale, inizierà ufficialmente le proprie attività domani.

Sarà inaugurato alle ore 9.30, in via Leonardo Tatti, alla presenza del commissario straordinario Ats Sardegna Giorgio Carlo Steri, del direttore dell’Assl di Oristano Mariano Meloni, del sindaco Andrea Lutzu e dei rappresentanti istituzionali del territorio.

Nella struttura socio-sanitaria residenziale sarà assicurata un’assistenza globale alle persone affette da tumori, grave insufficienza renale, cardiopatie, malattie autoimmuni e altre patologie che non rispondono alle terapie, finalizzata non solamente ad alleviarne il dolore e la sofferenza fisica, ma anche a offrire un supporto psicologico e spirituale ai pazienti ed ai loro familiari, in una dimensione protetta e confortevole.

L’hospice conta in totale 10 posti letto, 8 dedicati agli adulti e 2 dedicati ai più piccoli. La struttura oristanese è il primo hospice in Sardegna dotato di posti letto dedicati ai pazienti pediatrici. Per questi ultimi però, si dovrà ancora attendere qualche tempo, perché vengano ricoverati ufficialmente nella struttura.