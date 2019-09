Villasimius, beccati e multati i “caddozzi sapiens”: “E pensare che c’è l’isola ecologica…”

I cafoni non smettono di stupirci! Basta un angolo appartato per abbandonare i sacchi di rifiuti incuranti del danno ecologico che si arreca al territorio! Magari poi tornare a casa e indignarsi sui social quando vedono immagini di discariche lungo la strada!

Oggi però è toccato a due sapiens che di sapiens ne hanno ben poco perché convinti di non essere visti hanno pensato bene di abbandonare i loro rifiuti indifferenziati in un luogo a parer loro nascosto da sguardi indiscreti! Ma loro malgrado agli occhi attenti della polizia locale di Villasimius la scena non è passata inosservata e quindi la sanzione è stata inevitabile! Non si può dire che non ci siano i servizi per lo smaltimento dei rifiuti, non ci sono scuse non c’è una ragione per abbandonare dove capita la propria spazzatura! Siamo in una località dove esiste un’ isola ecologica aperta quasi 24h dove vengono ritirati anche i rifiuti ingombranti addirittura ritirandoli anche a domicilio! Quindi perché?

Perché esiste ancora gente che si comporta in modi incivili? Ricordatevi che con le vostre azioni state danneggiando l’ambiente e la vostra dignità sempre se ne avete! Quindi bene ai controlli e alle fototrappole per individuare e sanzionare tutti i “caddozzi” che inquinano il nostro territorio.

Guardie Ambientali Sardegna

