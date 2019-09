Lutto nella chiesa oristanese: è morto monsignor Mario Carrus Per quasi vent’anni fu vicario della Diocesi e in precedenza parroco di Santa Giusta

Grave lutto nella chiesa oristanese per la scomparsa di monsignor Mario Carrus, vicario generale dell’Arcidiocesi per quasi vent’anni, dal 1988 al 2006, e in precedenza parroco di Santa Giusta dal 1962 al 1988.

Monsignor Carrus aveva appena compiuto 83 anni.

Subito dopo la sua ordinazione l’arcivescovo di Oristano monsignor Roberto Carboni, quale suo primo impegno era voluto andare a portare un saluto a monsignor Carrus, che non aveva potuto seguire la celebrazione viste le sue precarie condizioni di salute.

Le esequie di monsignor Mario Carrus saranno celebrate nella Cattedrale di Oristano martedì prossimo 17 settembre 2019 alle 10.30.

La salma sarà portata in Cattedrale domani pomeriggio alle 18.45.

Domenica, 15 settembre 2019

