Oggi, a Cagliari, presso Marina Piccola, all’inizio del Poetto, sarà presente come lo scorso anno uno stand informativo del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, per promuovere la campagna nazionale #Iosonoambiente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

La campagna, al termine della sua seconda edizione, mira a sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi, da applicare nella vita di tutti i giorni, per preservare il patrimonio ambientale della Nazione e della Sardegna in particolare.

L’iniziativa si focalizza principalmente sulla necessità di ridurre l’uso della plastica e informare su quali sono i rischi concreti di inquinamento per il mare e gli ecosistemi litoranei.

Il problema della plastica sta infatti minacciando di compromettere seriamente la salute pubblica e il benessere delle popolazioni, con ripercussioni anche sulle economie locali che dipendono dalla bellezza e dalla salubrità degli ambienti marini.

Allo stand saranno presenti, a partire dalle 18, i carabinieri della specialità forestale che distribuiranno ad adulti e bambini materiale informativo sul corretto e sostenibile uso della plastica. L'articolo I carabinieri a Marina Piccola per promuovere la tutela del territorio e del mare proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line



