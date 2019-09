Poetto, crash nell’asse mediano nella notte: quadriciclo tamponato, una 36enne finisce in ospedale. Incidente stradale in tarda serata nell’asse mediano al km 4,700 direzione Poetto. Un quadriciclo condotto da un cagliaritano di 64 anni, è stato tamponato violentemente da una autovettura condotta da una donna originaria della provincia di Nuoro di 36 anni. Dopo l’urto i due veicoli hanno riportato gravi danni tanto da richiedere l’intervento del carro attrezzi. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino, la donna, con assegnato codice giallo mentre l’uomo ha rifiutato il ricovero. Sul posto è intervenuta anche la squadra comunale per la pulizia della strada. Alla Polizia Municipale il compito di eseguire i rilievi di rito.

L'articolo Poetto, crash nell’asse mediano nella notte: quadriciclo tamponato, una 36enne finisce in ospedale proviene da Casteddu On line.