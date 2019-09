Tragedia a Flumini, ragazzino muore travolto da un’auto di fronte alla fermata del bus

Tragedia in via S’Ecca e S’Arredili a Flumini, ragazzino muore travolto da un’auto di fronte alla fermata del bus di Flumini. Sul litorale di Quartu il dramma: un giovanissimo scende dal bus e viene travolto in pieno e ucciso da un’auto in corsa. Inutili i soccorsi, il ragazzino è quasi certamente morto sul colpo, l’impatto è stato tremendo. Su una litoranea, quella di Flumini, che si conferma pericolosissima anche e soprattutto al buio. Nel cuore del sabato sera, il dramma. Ancora non sono state rese note le generalità. Un testimone a Casteddu Online: “Una scena terribile, quel tratto di strada è pericolosissimo perché la luminosità è scarsa”. Traffico paralizzato a Flumini. Il giovane era sceso dall’1Q del Ctm, quando è stato falciato da un’auto.

