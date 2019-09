“Un ponte di solidarietà” che va da Seneghe a Sarajevo

Il paese del Montiferru protagonista di un gemellaggio con la città bosniaca, la catalana Olesa de Bonesvalls, Manteigas in Portogallo e San Valentino in Abruzzo Citeriore

Il sindaco di Seneghe e la sua delegazione sono volati a Sarajevo per partecipare al progetto “Net-Med Bridge of Solidarity”. Lo scopo è connettere il paese del Montiferru con i comuni di Olesa de Bonesvalls (Catalogna, già gemellata col comune di Seneghe), Manteigas (Portogallo), San Valentino in Abruzzo Citeriore e la città di Sarajevo in Bosnia and Herzegovina.

Il progetto ha, inoltre, la finalità di incoraggiare il dialogo interculturale non solo con le rappresentanze delle associazioni per immigrati, ma anche tra i cittadini europei tramite la realizzazione di conferenze, seminari e workshop.