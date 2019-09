Manutenzioni finite: scuole tutte nuove ad Arcidano

Interventi programmati dall’amministrazione comunale. Ecco cosa si è realizzato

Conclusi alcuni interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per alcuni edifici scolastici di San Nicolò d’Arcidano in vista del nuovo anno scolastico. Nello specifico, i lavori sono stati eseguiti nelle scuole materna, elementare e media, come ha reso noto il sindaco Emanuele Cera.

Per la scuola dell’infanzia, in viale Rinascita, si è provveduto alla sistemazione dei bagni, controllo pluviali, sostituzione di plafoniere e lampade; ripristino delle crepe nelle pareti; sostituzione delle maniglie anti panico; pulizia filtri dei condizionatori, tinteggiatura pareti, pulizia giochi, sistemazione del prato verde e controllo delle piante pericolanti.

Nella scuola primaria, in via Eleonora d’Arborea, invece, è stata eseguita la tinteggiatura delle pareti, la sistemazione dei bagni e, dove necessario, delle avvolgibili; la rimozione dei pannelli divisori e delle pareti nello spazio centrale della scuola.

Infine, nella scuola secondaria di primo grado, in via Eleonora d’Arborea, si è realizzata la tinteggiatura delle pareti, in particolare nella parte inferiore, a seguire la sostituzione della porta dell’aula 2A al piano terra, la sistemazione dei bagni e verifica, con eventuale ripristino, delle serrature delle aule e dei bagni, e controllo e sostituzione di lampade e plafoniere dove necessario.

“Questi interventi ci consentono di poter disporre di edifici scolastici puliti, efficienti, ed in regola con i parametri di sicurezza, “afferma il sindaco Emanuele Cera. “I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e in totale accordo con il dirigente scolastico ed i responsabili di plesso”.

