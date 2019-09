“Sbattuta fuori di casa da un giorno all’altro a Pula: dormo in macchina da tre giorni”

Da un giorno all’altro si è ritrovata senza avere più un tetto sopra la testa. Margherita Dessì, 63 anni, disoccupata, da tre giorni dorme in macchina vicino al mercato civico a Pula. Ha dovuto fare le valigie in fretta e furia perché è stata costretta a lasciare la casa dove si trova in affitto. A Cagliari Online racconta la sua disavventura e lancia un appello. “Sono stata sbattuta fuori di casa da un giorno all’altro dall’appartamento dove vivevo dal mese di maggio. Non ho un lavoro e percepisco il reddito di cittadinanza, posso permettermi di pagare un affitto sino a 250 euro mensili. Non riesco neanche a trovare un alloggio provvisorio perché essendo in ala stagione i costi sono altissimi. Anche il costo di un bed and breakfast sono altissimi”.

La donna si è rivolta anche alla sindaca Carla Medau. ” Sono stata contattata dalla signora e mi sono attivata fin da subito per per trovare una sistemazione, purtroppo non essendo residente a Pula non è possibile aiutarla con i servizi sociali del comune. Purtroppo sono bloccata dalla burocrazia. Ad ogni modo sto andando oltre cercando una soluzione ma purtroppo non è facile trovare una casa nell’immediato”.

L’appello di Margherita: “Se qualcuno può aiutarmi a trovare una casetta mi aiuti. Non posso più dormire nell’auto”. Il suo numero di telefono è 366 2550101.

