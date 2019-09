Tragedia sventata a Quartucciu, detenuto minorenne tenta il suicidio: salvato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, nel penitenziario per minori di Quartucciu un detenuto di 17 anni ha tentato il suicidio impiccandosi con un laccio rudimentale fatto con le lenzuola che lui stesso ha legato alle sbarre della finestra. Il compagno di cella ha dato immediatamente l’allarme al quale sono subito accorsi con prontezza gli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio che, entrati nella camera, sono riusciti a rompere la corda e a trarre in salvo il ragazzo.

Presenti in Istituto anche il Direttore e il Comandante di Reparto, che recatisi subito sul posto, si sono accertati di quanto fosse accaduto. Il detenuto, di nazionalità italiana, è stato sottoposto a visita medica dalla quale è risultato che non vi era bisogno di cure presso l’ospedale.

