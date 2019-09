Elezioni provinciali di nuovo rinviate

Nuovo rinvio in Sardegna per le elezioni di secondo livello dei presidenti delle quattro Province, già fissate per il prossimo 5 ottobre.

Con un ordine del giorno proposto dalla maggioranza di centrodestra e sardista e approvato stasera, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a far slittare la data del voto, anche in vista di una nuova riforma degli enti locali, passaggio che ha suscitato discussioni in Aula, con interventi critici del centrosinistra.

Le Province di Sassari, Oristano, Nuoro e Sud Sardegna restano, quindi, affidate ad amministratori straordinari di nomina regionale.

E’ questo l’ennesimo rinvio delle elezioni di secondo livello che già negli anni scorsi sono state fissate, ma non hanno avuto luogo.

Giovedì, 12 settembre 2019

