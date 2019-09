Incidente stradale in via Is Mirrionis. Un 24enne al volante di una Ford Fiesta, arrivato all’incrocio con via Fontana Raminosa, ha centrato in pieno un 65enne non vedente che stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali. Ad avere la peggio è stato il pedone, rimasto ferito: per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale Marino in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale.

L'articolo Cagliari, 65enne cieco investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce a Is Mirrionis proviene da Casteddu On line.